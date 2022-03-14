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14 минут назад

Янукович рассказал о своем предложении Зеленскому

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассказал в интервью РИА Новости, что предлагал действующему главе государства Владимиру Зеленскому план урегулирования в Донбассе, но тот его отверг.

Янукович рассказал о своем предложении Зеленскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

14 марта президент Украины заявил, что задачей украинской делегации на переговорах с Москвой является добиться его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Вместе с тем он отметил, что это сложная история и тяжелый путь, но нужный. Зеленский добавил, что целью Киева является получить действенные гарантии.

Ранее Янукович призвал Зеленского достичь мирного соглашения с Россией. По словам экс-президента, нынешний украинский лидер любой ценой лично обязан достичь мирного соглашения и остановить кровопролитие.

В мире,Владимир Зеленский,Виктор Янукович,Владимир Путин,
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