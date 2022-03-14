В Буркина-Фасо боевики убили восемь человек

По меньшей мере восемь мирных граждан убиты в понедельник на севере Буркина-Фасо боевиками одной из террористических группировок. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на мэра города Арбинда Бурейму Верему.
Боевики напали на людей, которые пришли набрать воды, отметил он. Эта атака стала третьей по счету в районе Арбинда за последние три дня, а общее количество убитых боевиками людей за этот период достигло 30.
На севере и востоке Буркина-Фасо действуют террористические группировки "Исламское государство в Большой Сахаре" - структура "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) - и "Ансар уль-Ислам". Они совершают нападения на армейские и гражданские объекты, грабят и убивают мирных жителей.