В Буркина-Фасо боевики убили восемь человек

По меньшей мере восемь мирных граждан убиты в понедельник на севере Буркина-Фасо боевиками одной из террористических группировок. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на мэра города Арбинда Бурейму Верему.

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Боевики напали на людей, которые пришли набрать воды, отметил он. Эта атака стала третьей по счету в районе Арбинда за последние три дня, а общее количество убитых боевиками людей за этот период достигло 30.