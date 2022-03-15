МО РФ: Украина согласовала три из 10 предложенных гумкоридоров, ни одного в Россию

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, российская сторона на 15 марта предоставила гуманитарные коридоры на Киевском, Черниговском, Сумском и Харьковском направлениях в Россию и в сторону западных границ Украины.

Видео дня

"Из десяти предлагаемых нами маршрутов украинские власти согласовали только три, но при этом ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию официальным Киевом вновь не подтвержден, что в очередной раз доказывает безразличие действующей власти к собственному народу", - сказал Мизинцев.

Эвакуация

Более 11 тыс. человек эвакуированы за прошедшие сутки из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик, заявил Мизинцев.

"Несмотря на все чинимые националистическими батальонами и официальным Киевом препятствия для вывода граждан, без участия украинской стороны за прошедшие сутки из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 11 372 человека, из них - 1 873 ребенка, а всего с начала проведения специальной военной операции - уже 258 тыс. 791 человек, из них - 56 180 детей", - сказал он.

По его словам, государственную границу Российской Федерации пересекли 1 368 личных автомобилей, а всего - уже 29 291.

ВС РФ за сутки удалось эвакуировать в Житомирском, Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях 36 721 человека.

Заявки на эвакуацию

Более 11,4 тыс. заявок от жителей Украины поступило за сутки с целью эвакуации на территорию России, заявил Мизинцев.

"По результатам ежедневного мониторинга установлено, что только за истекшие сутки таких обращений поступило еще 11 412, а всего их в нашей базе данных уже 2 млн 678 тыс. 069 с конкретными фамилиями и адресами из практически 2 тыс. населенных пунктов Украины", - заявил Мизинцев.

По словам генерал-полковника, большая часть мирного населения в условиях нарастающего гуманитарного кризиса ищет возможность эвакуироваться в Россию, не рассматривая варианты выхода в западные государства.

"Это судьбы простых людей, их надежды на скорейшее завершение ежедневного кошмара, отчаяния от безвыходности положения и ненужности своей стране, власти которой своими преступными решениями узаконили преступления против человечности, игнорируют многочисленные случаи мародерства, грабежей, бандитизма, санкционировали применение оружия националистами по гражданскому населению, в том числе по женщинам и детям", - добавил Мизинцев.

Заложники

Более 7 тыс. иностранцев, а также экипажи 70 иностранных судов, заблокированных в портах Украины, остаются заложниками у боевиков терробороны, заявил Мизинцев.

"В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 7 070 граждан из 22-х иностранных государств, а также экипажи 70-и иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины", - сказал он.

Мизинцев отметил, что по судьбе всех незаконно удерживаемых иностранных граждан организована круглосуточная работа с представителями соответствующих дипломатических ведомств. "При этом украинские власти на обращения иностранных государств о спасении соотечественников, оказавшихся в бедственном положении, по-прежнему никак не реагируют", - заявил он.

Гуманитарная помощь

Более 450 тонн продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости доставлено в Мариуполь в рамках беспрецедентной по масштабам гуманитарной операции, сообщил Мизинцев.

"Со вчерашнего дня РФ проводится беспрецедентная по своим масштабам гуманитарная операция в Мариуполе. При этом спасенное вчера и сегодня гражданское население подтверждает все ранее сделанные выводы о кошмаре и ужасах, происходивших в этом городе", - сказал Мизинцев.

По его словам, "для оказания гуманитарной помощи мирным жителям Мариуполя доставлено уже более 450 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, в том числе сегодня 225 тонн", - сообщил генерал-полковник.

Он рассказал, что националистами были заминированы все подступы к городу, взорваны мосты, жилые кварталы Мариуполя, детские сады и школы, медицинские учреждения и другие объекты гражданской инфраструктуры превращены в опорные пункты, склады боеприпасов, огневые точки, а самих мариупольцев использовали в качестве "живого щита".

"При этом под угрозой смерти всех трудоспособных жителей сгоняли на оборудование баррикад, траншей и других инженерных сооружений. Бесчеловечность и безжалостность агонизирующих украинских неонацистов к собственному мирному населению полностью подтверждается заимствованной ими у фашистов так называемой концепции "фестунг" - "городов-крепостей". Особый трагизм такой тактики заключается в том, что нацисты создавали все условия для массового уничтожения мирных жителей, чтобы не оставить ни одного живого свидетеля своих чудовищных преступлений", - подчеркнул генерал-полковник.

Он также сообщил, что националистическими батальонами и подразделениями ВСУ выведены из строя системы жизнеобеспечения, жилищная, социальная и административная инфраструктура города.

"Отдельные здания и сооружения фактически стерты с лица земли, магазины разграблены, памятники и объекты исторического наследия осквернены и восстановлению не подлежат", - добавил начальник национального центра.

В шесть областей Украины, ЛНР и ДНР доставлены 2 709 тонн гуманитарного груза, заявил Мизинцев.

"В населенные пункты Киевской, Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, а также Донецкой и Луганской народных республик в ходе проведения 334 гуманитарных акций уже доставлено 2 709 тонн гуманитарного груза, в том числе за истекшие сутки в ходе 28 акций мирному населению освобожденных районов передано 544 тонны предметов первой необходимости, включая лекарства и продукты питания", - сказал он.

По его словам, на сегодня спланированы и в настоящее время проводятся 15 гуманитарных акций в Черниговской области и Донецкой Народной Республике, в том числе в городе Мариуполь, в ходе которых гражданскому населению передаются 510 тонн предметов первой необходимости, включая продукты питания, а также лекарства.