Десятки русскоязычных жителей Германии сообщили о дискриминации

Посольству России в ФРГ поступили десятки обращений о дискриминации от русскоговорящих граждан Германии. Об этом рассказал российский посол в Берлине Сергей Нечаев, передает ТАСС.

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Посол рассказал, что за прошедшие выходные поступило порядка 40 таких сообщений. Всего на прошлой неделе с жалобами на дискриминацию в посольство обратились сотни русскоговорящих граждан.

«Это лица, скажем так, русскоязычные, и они из-за того, что используют русский язык и считаются как бы причастными к русскому миру, подвергаются подобного рода травле», — заявил посол.

По словам Нечаева, дискриминация проявляется в бытовом хулиганстве, травле русскоязычных детей в школе, увольнениях с работы, а также — в единичных случаях отказов в медицинской помощи.