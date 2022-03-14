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58 минут назад

Десятки русскоязычных жителей Германии сообщили о дискриминации

Lenta.ruLenta.ru

Посольству России в ФРГ поступили десятки обращений о дискриминации от русскоговорящих граждан Германии. Об этом рассказал российский посол в Берлине Сергей Нечаев, передает ТАСС.

Десятки русскоязычных жителей Германии сообщили о дискриминации
Фото: ReutersReuters

Посол рассказал, что за прошедшие выходные поступило порядка 40 таких сообщений. Всего на прошлой неделе с жалобами на дискриминацию в посольство обратились сотни русскоговорящих граждан.

«Это лица, скажем так, русскоязычные, и они из-за того, что используют русский язык и считаются как бы причастными к русскому миру, подвергаются подобного рода травле», — заявил посол.

По словам Нечаева, дискриминация проявляется в бытовом хулиганстве, травле русскоязычных детей в школе, увольнениях с работы, а также — в единичных случаях отказов в медицинской помощи.

Ранее стало известно, что неизвестные граждане подожгли вход в спортзал германо-российской школы имени Михаила Ломоносова в Берлине. Местные правоохранители сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. При этом отмечается, что был нанесен ущерб зданию учебного заведения.

В мире,Сергей Нечаев,
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