На Украине оценили переговоры с Россией и назвали сроки их продолжения

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк оценил состоявшийся 15 марта очередной раунд переговоров с Россией и назвал сроки их продолжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на станицу чиновника в Twitter.

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По словам советника, переговоры продолжатся в среду, 16 марта. Во время перерыва свою деятельность продолжат рабочие подгруппы.

«Мы продолжим завтра. Очень сложный и жесткий переговорный процесс. Есть фундаментальные противоречия. Но, определенно, есть и возможность компромисса», — указал Подоляк.