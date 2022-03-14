Владимира Соловьева объявили на Украине в международный розыск

Госбюро расследований (ГБР) Украины начало инициировать объявление российского журналиста, телеведущего Владимира Соловьева в международный розыск. Ранее ему было объявлено о подозрении в «публичных призывах изменить госграницу Украины». Об этом в понедельник, 14 марта, говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Facebook.

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Соловьев был объявлен в розыск по инициативе ГБР.

«Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Владимира Соловьева в международный розыск, который скоро будет направлен иностранным коллегам», —говорится в сообщении.

В ГБР уточнили, что телеведущий призывал к территориальным изменениям на Украине, в том числе «путем военных действий и разрушения военной инфраструктуры и мирных жителей».