Токаев ограничил вывоз иностранной валюты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в понедельник указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности, который, в частности, предполагает запрет на вывоз из республики иностранной валюты на сумму более $10 тыс. и золотых слитков. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.