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50 минут назад

Токаев запретил вывоз из Казахстана наличной иностранной валюты на сумму более $10 тыс.

ТАССТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в понедельник указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности, который, в частности, предполагает запрет на вывоз из республики иностранной валюты на сумму более $10 тыс. и золотых слитков. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Токаев ограничил вывоз иностранной валюты
Фото: ReutersReuters

"В целях защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности постановляю запретить вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 000 и рассчитанной по курсу Национального банка, установленному на дату вывоза", - говорится в документе.

Кроме того, запрет также распространяется на вывоз золотых слитков аффинированного золота и инвестиционных монет из золота и серебра, выпускаемых Нацбанком, а также аффинированного золота массой свыше 100 граммов.

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