Венесуэла обвинила Запад в дискриминации русской культуры

Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия раскритиковал Запад за «отвратительные» действия против русской культуры и языка. Об этом сообщает РИА Новости.
«Это против человечности и человечества. Ценности русской культуры являются частью всемирного наследия. Это подло, ужасно и является ксенофобией», - заявил Пласенсия.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.
На фоне украинского кризиса Кардиффский филармонический оркестр решил убрать из программы увертюру Петра Чайковского «1812 год», назвав ее исполнение «недопустимым в такое время».
Из концерта Камерного оркестра «Амадеус» Польского радио, прошедшего 13 марта, убрали произведение Чайковского «Серенада для струнного оркестра op. 48».
Администрация Миланского университета Бикокка поручила приостановить лекции по творчеству Федора Достоевского, но позже отозвала свой запрет.