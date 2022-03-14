Венесуэла обвинила Запад в дискриминации русской культуры

Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия раскритиковал Запад за «отвратительные» действия против русской культуры и языка. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Это против человечности и человечества. Ценности русской культуры являются частью всемирного наследия. Это подло, ужасно и является ксенофобией», - заявил Пласенсия.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

На фоне украинского кризиса Кардиффский филармонический оркестр решил убрать из программы увертюру Петра Чайковского «1812 год», назвав ее исполнение «недопустимым в такое время».

Из концерта Камерного оркестра «Амадеус» Польского радио, прошедшего 13 марта, убрали произведение Чайковского «Серенада для струнного оркестра op. 48».