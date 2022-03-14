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1 час назад

Израиль отказался быть «путем обхода» санкций против России

Lenta.ruLenta.ru

Израиль не станет путем для обхода санкций, введенных США, Европейским союзом (ЕС) и странами Запада против России. Об отказе быть путем обхода ограничений заявил глава израильского МИД Яир Лапид, передает ТАСС.

Израиль отказался быть «путем обхода» санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Министерство иностранных дел [страны] координирует этот вопрос при участии Банка Израиля, министерств финансов, экономики, энергетики, Управления аэропортов страны и других структур», — рассказал дипломат. Он подчеркнул, что Израиль сделает все возможное в рамках посреднических усилий по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины.

«Мы работаем вместе с нашим великим союзником Соединенными Штатами и вместе с нашими европейскими партнерами с тем, чтобы не допустить продолжения трагедии», — резюмировал Лапид.

Ранее сообщалось, что Израиль может стать посредником на переговорах РФ и Украины, если увидит возможность их успешного проведения. Источник газеты Jerusalem Post заявил, что израильская сторона стремится понять, может ли она быть полезной в этом вопросе.

В мире,Яир Лапид,ЕС,
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