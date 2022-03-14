Израиль отказался быть «путем обхода» санкций против России

Израиль не станет путем для обхода санкций, введенных США, Европейским союзом (ЕС) и странами Запада против России. Об отказе быть путем обхода ограничений заявил глава израильского МИД Яир Лапид, передает ТАСС.

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«Министерство иностранных дел [страны] координирует этот вопрос при участии Банка Израиля, министерств финансов, экономики, энергетики, Управления аэропортов страны и других структур», — рассказал дипломат. Он подчеркнул, что Израиль сделает все возможное в рамках посреднических усилий по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины.

«Мы работаем вместе с нашим великим союзником Соединенными Штатами и вместе с нашими европейскими партнерами с тем, чтобы не допустить продолжения трагедии», — резюмировал Лапид.