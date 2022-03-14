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1 час назад

Президент Хорватии призвал к формированию системы ПВО страны после падения беспилотника

ТАССТАССиещё 3

Президент Хорватии Зоран Миланович в связи с падением в Загребе беспилотника обозначил серьезную необходимость формирования национальной системы противовоздушной обороны. Об этом сообщило в понедельник государственное информационное агентство HINA.

Президент Хорватии призвал к формированию системы ПВО страны после падения беспилотника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, Миланович в связи с происшествием пообещал, что будет требовать от правительства начать формировать систему ПВО, которой в стране в настоящий момент нет.

"Сейчас самое подходящее время [для создания системы ПВО], и [надо действовать] быстро, поскольку что-то подобное [падение беспилотника] больше не произойдет. Мы видели все недостатки и факт того, что можем положиться на НАТО, но такого рода решения [создание своей системы ПВО] принимаем мы", - приводит HINA слова президента Хорватии.

В ночь на 11 марта в одном из районов на окраине Загреба упал неизвестный объект, впоследствии идентифицированный рядом местных СМИ как беспилотник Ту-141 "Стриж" советского производства. Пострадавших нет, было повреждено несколько автомобилей и обнаружено два парашюта. Зона падения объекта оцеплена, ведется расследование.

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