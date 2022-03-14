Президент Хорватии призвал к формированию системы ПВО страны после падения беспилотника

"Сейчас самое подходящее время [для создания системы ПВО], и [надо действовать] быстро, поскольку что-то подобное [падение беспилотника] больше не произойдет. Мы видели все недостатки и факт того, что можем положиться на НАТО, но такого рода решения [создание своей системы ПВО] принимаем мы", - приводит HINA слова президента Хорватии.