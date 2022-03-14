Эхо санкций: США накрыл топливный кризис

Недовольные ростом цен на бензин американские водители выражают своё отношение к президенту США Джо Байдену и расклеивают рядом с экранами на стоимость топлива стикеры с его изображением и подписью «Я это сделал!». Об этом сообщает New York Post. Дублируются эти наклейки изображениями вице-президента Камалы Харрис и надписью: «А я помогала!».

Газета отмечает, что граждане считают, что топливный кризис в США спровоцировал Байден своей энергетической политикой. Администрация Белого дома запретила импорт нефти из России в ответ на начавшуюся специальную военную операцию на Украине.

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Антибайденовские стикеры продаются на Amazon упаковками по сто штук за восемь долларов. Журналисты NYP обнаружили наклеенные стикеры на АЗС на бульваре Брукнер в Мотт-Хейвене, а также в Гарлеме на Бродвее.

«Из-за всего этого моя машина стоит уже целую неделю. Я пересел на метро, но сейчас там небезопасно. Нужно быть осторожным», - сказал один из жителей Нью-Йорка и отметил, что ситуация в США начала ухудшатся со вступления в должность Байдена.

Американец призвал вернуть Дональда Трампа.

А вот заправщики, как сообщает NYP, недовольны тем, что стикеры расклеивают, поскольку это оскверняет частную собственность.

Байден 8 марта подписал указ о запрете импорта энергоносителей из России

Президент США Джо Байден во вторник, 8 марта, подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В указе отмечается, что президент расширяет «сферу действия чрезвычайного положения в стране», объявленного исполнительным указом 14024 от 15 апреля 2021 года.

К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.

О решении запретить импорт энергоносителей из России Джо Байден объявил ранее во вторник. Байден также предупредил, что цены на бензин в стране продолжат расти из-за введенных в отношении России ограничений.

Цены рекордные и длинные очереди за бензином. Европу, США, а теперь Австралию накрыл топливный кризис. Автомобиль становится роскошью. За дешевым бензином европейцы вынуждены ехать в другие страны. Корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких подробнее.

В Австралии таких цен на бензин не видели уже восемь лет. В стране ввели запрет на импорт российской нефти, и теперь цена топлива там около полутора американских долларов за литр.

К резкому росту розничных цен на бензин и дизель во всем мире привели высокий спрос на нефть и отказ ОПЕК увеличить добычу. В Германии под угрозой само существование транспортно-логистической отрасли.

«Ситуация для бизнеса автомобильных перевозок средней капитализации никогда не была такой плохой. Резкий рост цен на топливо – огромная проблема. Предприниматели не могут быстро перераспределить свои расходы, и сейчас под угрозой неплатежеспособности», – говорит представитель Федеральной ассоциации автомобильных перевозок Дирк Энгельхардт.

В США после запрета на поставки российского топлива цены бьют абсолютные антирекорды. К концу прошлой недели превышение составило 20 центов за галлон. Если перевести в литры и рубли, аналог 92-го бензина стоит 133 рубля, а полный бак около 8 тысяч. Если же брать не среднюю цену, а отдельные штаты – в Лос-Анджелесе 7 долларов за галлон, то есть 216 рублей за литр.

Европейцы тоже в панике. Так, литовцы теперь едут за дешевым бензином в соседнюю Беларусь. На АЗС очереди из автомобилей.

«Было 1,20 евро, потом 1,40 евро, по 20 копеек дорожало. Сейчас 2 евро. Все едут из-за топлива. Евро поднялся, сейчас здесь очень выгодно покупать, можно сказать, за копейки берешь»; «Раз приехал к матери, то должен заправить. Очень подорожало, до 2 евро доходит», – отмечают жители Литвы.

Курс евро тоже повлиял на спрос. Для жителей Литвы бензин в Беларуси в два-три раза дешевле, чем в родной стране. Автомобилисты заливают полные баки, канистры, все емкости, что есть в багажниках.

В рекордной за 40 инфляции в США виноват президент России Владимир Путин, так как рынки отреагировали на его действия. Так считает президент США Джо Байден.

«Сегодняшний отчет об инфляции напоминает, что бюджеты американцев истощаются из-за повышения цен и семьи начинают ощущать последствия путинского роста цен. Большой вклад в инфляцию в этом месяце внес рост цен на бензин и энергоносители, поскольку рынки отреагировали на агрессивные действия Путина», — говорится в заявлении, опубликованном Белым домом.

Лидер США считает, что издержки в Америке напрямую связаны с санкциями против России. Он подчеркнул, что несмотря на это, последствия ограничений для России будут «намного более разрушительными», чем для США.

Кроме того, Джо Байден ограничил экспорт, реэкспорт, продажи и поставки из США любому гражданину, находящемуся в России. Он запретил поставлять России долларовые купюры. Белый дом считает, что новый указ Байдена создаст правовую основу для введения ограничений в любой сектор экономики РФ.

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Цены на бензин для простых американцев пойдут вверх в связи с санкциями против России, но администрация США ничего не может в такой ситуации сделать. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Главу государства спросили, что он намерен сказать американскому народу по поводу ситуации с ценами на бензин.

"Они будут расти", - ответил Байден. Затем его спросили, что он может в связи с этим предпринять. "Сейчас мы мало что можем сделать <...>. Россия несет ответственность", - утверждал американский лидер.

МЕХИКО, 10 марта. /ТАСС/. Резкий рост цен на бензин в США заставил многих жителей граничащих с Мексикой районов заправлять свои автомобили в соседней стране. О заметном увеличении числа американцев на мексиканских АЗС сообщила в четверг газета Milenio.

По ее данным, цены на бензин в латиноамериканской стране в настоящее время значительно ниже, чем в США. Например, в городе Тихуана стоимость одного литра горючего в среднем составляет 21 песо (около $1), а в расположенном по другую сторону границы Сан-Диего - почти $1,5. "Такой рост [цен] весьма необычен <..>, - рассказал Milenio глава мексиканской Национальной организации продавцов горючего в городе Сьюдад-Хуарес Фернандо Флорес. - В настоящее время стоимость [бензина] у нас ниже, чем у соседей".

Ранее на текущей неделе президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что правительство не собирается повышать цены на горючее и электроэнергию из-за роста стоимости нефти на мировых рынках.

Стоимость бензина на автозаправках в США третий день подряд обновляет исторический максимум, в четверг она превысила $4,31 за один галлон (3,785 литра) марки Regular (соответствует бензину Аи-92 в РФ). Об этом свидетельствуют данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей расценки более чем на 60 тыс. АЗС. Президент США Джо Байден во вторник заявил, что цены на бензин для простых американцев продолжат расти в связи с санкциями против России.

Сотрудники правоохранительных органов американского штата Вашингтон предупредили автовладельцев о новом способе кражи топлива. Злоумышленники воруют бензин прямо из машин, припаркованных на улице.

Полиция города Эверетт распространила фото просверленных бензобаков: похитители просто ждут, когда топливо стечет через них. В отличие от привычных схем со шлангом, вставленным через крышку бензобака, этот метод занимает всего несколько секунд, пишет Autoevolution.

По всей видимости, злоумышленники используют электроинструмент на аккумуляторах. Целью похитителей может стать любой автомобиль, припаркованный на улице. И единственный способ защититься от кражи - оставлять машину в гараже. Если это невозможно, то полиция рекомендовала парковаться в хорошо освещенных местах. А также призвала жителей сообщать о подозрительной активности вокруг припаркованных автомобилей по телефону 911.

По всей видимости, рост числа краж топлива - следствие растущих цен на него. По данным портала, в среднем на минувшей неделе жителям Вашингтона приходилось платить по 4,54 доллара за галлон бензина (3,785 литра). Для сравнения: в начале 2021 года американские автовладельцы платили чуть меньше 2,5 доллара за галлон.

Uber заявил о введении дополнительной платы за услуги такси и доставки в США и Канаде в связи с ростом цен на бензин. Пассажиры, совершающие поездки через Uber, будут дополнительно платить от $0,45 до $0,55 за поездку, а доставка Uber Eats будет включать в себя дополнительный сбор от $0,35 до $0,45, сообщила компания. Эти сборы носят временный характер и будут действовать не менее двух месяцев.

«Хотя доходы на нашей платформе остаются сравнительно высокими, недавний скачок цен на бензин повлиял на водителей, работающих в сфере такси и доставки. Чтобы помочь снизить нагрузку, мы вводим временную топливную надбавку», - заявила в пятницу в своем блоге Лайза Уиншип, руководитель отдела по работе с водителями Uber в США и Канаде.

Компания заявила, что эти сборы будут направляться водителям, которые несут ответственность за оплату используемого ими бензина. Доплаты могут варьироваться в зависимости от дальности поездки и цен на бензин в каждом штате. Они не будут применяться в Нью-Йорке.

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Цены на топливо в Соединенных Штатах продолжат подниматься, из-за политики действующей американской администрации страну ждет шок. Такое мнение выразил в четверг бывший президент США Дональд Трамп.

"Прекрасные штаты Среднего Запада платят $4-5 [за галлон], полагаю, что в Калифорнии платят около $8, но мы увидим [цены] намного выше", - сказал он в эфире телеканала Fox News. "Это будет шок, которого страна не переживала уже очень долгое время", - добавил Трамп.

Стоимость бензина на автозаправках в США третий день подряд обновляет исторический максимум, в четверг она превысила $4,31 за один галлон (3,785 литра) марки Regular (соответствует бензину АИ-92 в РФ). В штате Калифорния цена за галлон бензина уже превысила $5. Рост цен на топливо заметно ускорился после введения США и другими западными странами санкций против России.

В 2021 году доля России составляла около 3% от общего объема импорта нефти в США, поставки выросли в 2,7 раза по сравнению с 2020 годом, до 72,608 млн баррелей. Импорт нефтепродуктов из России увеличился на 1,5%, до 172,586 млн баррелей. В основном они импортируются на Гавайи и побережье, где нефтеперерабатывающие предприятия не имеют доступа к трубопроводам, связывающим крупные американские месторождения. США с 19 по 25 февраля сократили импорт нефти из России до нулевых показателей.

Более половины американцев (59 процентов) будут вынуждены поменять свой образ жизни при цене на бензин в 4 доллара за галлон (3,785 литра). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос некоммерческой Американской автомобильной ассоциации (AAA).

Так, гражданам США придется менять свои привычки в плане перемещения на личном транспорте: тщательнее планировать маршруты, совмещать личные и деловые поездки, а также сократить время на поездки по магазинам. В то же время при цене в 5 долларов за галлон уже 75 процентов населения будут вынуждены пересмотреть свой образ жизни.

Обозреватель газеты The Washington Post Марк Тиссен в своей статье рассказал, что рост цен на топливо в США вызван не действиями России, а политическими шагами вашингтонской администрации. Он назвал топливный кризис в стране «налогом на слабость» президента Штатов Джо Байдена.

Эксперт отметил, что американский лидер, виновный в повышении цен, предпринял попытки возложить ответственность за это на Москву. Он заявил, что за время его президентства цена на газ выросла на 1,85 доллара. Кроме того, Байдену не потребовалось много времени, чтобы начать обвинять президента России Владимира Путина в повышении цены на бензин в стране, подчеркнул Тиссен.

«Рост цен на газ — это налог, который мы платим за пагубную климатическую и социальную политику Байдена. А остальное? Вместо "путинского повышения цен" американской администрации следовало бы назвать это "налогом на слабость" Байдена», — считает обозреватель WP.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что санкции Запада приведут к усилению самодостаточности государства, в то время как для американских и европейских компаний это будет означать потерю российского рынка.

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россия выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу и другие регионы мира, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в четверг.

"Что касается тех стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны и экономики, то мы с вами хорошо знаем, [что] они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее и, в общем, указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них, - отметил российский лидер. - Это все очень странно выглядит, тем более что мы-то все свои обязательства выполняем в области поставки энергоресурсов", - подчеркнул он.

Путин напомнил, что об этом же докладывал вице-премьер Александр Новак.

"В полном объеме все, что мы должны поставлять, мы поставляем нашим основным потребителям и в Европе, и в других регионах мира", - сказал он.

Президент сделал особый акцент на том, что газотранспортная система (ГТС) Украины загружена полностью по российским контрактам на поставку газа в Европу.