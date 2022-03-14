Испанские перевозчики грузов начали забастовку из-за роста цен на топливо

Испанские перевозчики грузов начали в этот понедельник, 14 марта, бессрочную забастовку, сообщают РИА новости. Представителей среднего и малого бизнеса возмущает резко возросшие цены на бензин и иные виды топлива.

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Ранее владельцы АЗС предложили для снижения стоимости бензина на внутреннем рынке снизить ставку НДС с 21% до 10%. Однако власти Испании заявили, что подобные вопросы должны решаться исключительно на общеевропейском уровне.