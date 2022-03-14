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31 минуту назад

Европа решила лишить Россию преференций в ВТО

Алиса Селезнёва

Евросоюз будет добиваться лишения России режима благоприятствования в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом в эфире BFMTV заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Европа решила лишить Россию преференций в ВТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ. В Россию запрещено поставлять наличные доллары и евро.

По словам Клемана Бона, ожидается, что удар по российским олигархам нанесет и запрет на экспорт предметов роскошь.

«Очень важным также является отказ от торговых преференций, которые есть у России. Это означает, что у России есть определенные возможности для торговли с нами: отсутствие таможенных пошлин на определенные товары, например», - пояснил он.

Бон отметил, что Запад добьется отмены этих преимуществ.

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