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48 минут назад

Реку в Чикаго окрасили в зеленый цвет. Видео

Александр Кузьмин

Река в американском городе Чикаго окрасилась в зеленый цвет. Причиной изменения оттенка воды стала не техногенная катастрофа, а подготовка к празднованию Дня святого Патрика, которое должно состояться на этой неделе. Соответствующее видео публикует российское видеоагентство Ruptly.

Традиция подкрашивать воду в реке в преддверии праздника появилась во второй половине прошлого века. Согласно одной из версий, в водоем случайно попал флуоресцеин, который используется для отслеживания производств, занимающихся нелегальным сбросом вредных стоков.

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