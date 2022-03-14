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4 часа назад

В Румынии ограничили продажу некоторых продуктов из-за паники населения

Lenta.ruLenta.ru

В крупных магазинах Румынии ограничили продажу ряда продуктов — подсолнечного масла, сахара, пшеничной и кукурузной муки — из-за панических закупок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения в местных СМИ.

В Румынии ограничили продажу некоторых продуктов из-за паники населения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в некоторых регионах страны население в панике скупает дешевые продукты. Там начинает ощущаться дефицит сахара, подсолнечного масла и муки. Ассоциация крупных торговых сетей Румынии уже призвала граждан проявлять ответственность и не покупать больше, чем нужно для ежедневного потребления.

Чтобы предотвратить спекуляции и обеспечить равномерное снабжение продуктами, некоторые магазины ограничивают продажи ряда товаров.

Несмотря на панику среди населения, власти страны не раз отмечали, что у них нет проблем со снабжением. В разговоре с местными СМИ представитель одной из компаний по производству подсолнечного масла рассказал, что у румынской промышленности достаточно мощностей, чтобы обеспечить население продуктами.

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