В Румынии ограничили продажу некоторых продуктов из-за паники населения

В крупных магазинах Румынии ограничили продажу ряда продуктов — подсолнечного масла, сахара, пшеничной и кукурузной муки — из-за панических закупок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения в местных СМИ.

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Отмечается, что в некоторых регионах страны население в панике скупает дешевые продукты. Там начинает ощущаться дефицит сахара, подсолнечного масла и муки. Ассоциация крупных торговых сетей Румынии уже призвала граждан проявлять ответственность и не покупать больше, чем нужно для ежедневного потребления.

Чтобы предотвратить спекуляции и обеспечить равномерное снабжение продуктами, некоторые магазины ограничивают продажи ряда товаров.