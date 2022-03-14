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15 минут назад

На Украине запретили продавать и покупать недвижимость

Мария Иванова

С конца февраля на Украине не работает государственный реестр прав на недвижимое имущество, из-за чего продавцы и покупатели не могут заключать сделки с недвижимостью. Об этом сообщает «Экономическая правда».

На Украине запретили продавать и покупать недвижимость
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечает УНИАН, министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что «теоретически» попробовать совершить куплю-продажу можно.

«Единственное - проверить владельца в реестре нотариус не сможет. Соответственно, нормально заключить полноценную сделку купли-продажи сейчас невозможно», - заявил министр.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

«Экономическая правда» отмечает, что более 500 тыс. украинцев временно переселились в западные области страны. По оценкам риелторов, около трех процентов из них могут быть заинтересованы в приобретении там квартир и частных домов.

В мире,Денис Малюська,Владимир Путин,
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