На Украине запретили продавать и покупать недвижимость

С конца февраля на Украине не работает государственный реестр прав на недвижимое имущество, из-за чего продавцы и покупатели не могут заключать сделки с недвижимостью. Об этом сообщает «Экономическая правда».

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Как отмечает УНИАН, министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что «теоретически» попробовать совершить куплю-продажу можно.

«Единственное - проверить владельца в реестре нотариус не сможет. Соответственно, нормально заключить полноценную сделку купли-продажи сейчас невозможно», - заявил министр.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.