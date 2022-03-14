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25 минут назад

Президент Грузии вновь отказалась помиловать Саакашвили

Мир24Мир24

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления с ежегодным отчетом в парламенте республики заявила, что не помилует заключенного экс-президента Михаила Саакашвили. По ее словам это решение могло бы повысить поляризацию в обществе, сообщает РИА «Новости».

Президент Грузии вновь отказалась помиловать Саакашвили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Зурабишвили заявляла, что никогда не помилует Саакашвили, который неоднократно просил об отсрочке вынесенного приговора и обеспечении ему выезда на Украину на лечение.

«Я никак не войду в дискуссию по вопросу помилования Саакашвили, так как ответ уже однажды был дан. Возобновление этого вопроса украинской войной могло бы вызвать лишь внутреннюю поляризацию», – подчеркнула Зурабишвили.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября и находится в Руставской тюрьме. Политик является фигурантом ряда уголовных дел по двум их которых он заочно получил три и шесть лет лишения свободы.

Ранее Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook заявил, что прекращает голодовку в тюрьме. Повторно экс-президент начал голодать 21 февраля.

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