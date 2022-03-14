Неизвестные активисты захватили особняк российского бизнесмена Олега Дерипаски в Лондоне, разместив на фасаде дома баннеры в поддержку Украины. Об этом сообщила в понедельник газета Daily Mail.

Подчеркивается, что активисты ночью ворвались в особняк Дерипаски в центре британской столицы, растянув на его балконе несколько вывесок, на одной из которых говорилось, что "эта собственность была освобождена". Лондонская полиция подтвердила, что подобный акт вандализма действительно имел место.

"Полиция была вызвана вскоре после 01:00 (04:00 мск - прим. ТАСС) в понедельник, 14 марта, к объекту недвижимости жилого назначения на площади Белгрейв. Сотрудники прибыли на место и обнаружили, что несколько человек проникли внутрь и вывесили баннеры из окон верхнего этажа. Сотрудники остаются на месте [инцидента]", - сказано в сообщении правоохранительных органов.

Газета отметила, что особняк Дерипаски считается одним из самых дорогих частных домов в Лондоне. При этом, как указала Daily Mail, российский предприниматель также владеет особняком в городе Уэйбридж в графстве Суррей на юго-востоке Англии. Согласно изданию, Дерипаска в январе выставил его на продажу, однако в свете попадания бизнесмена в британский санкционный список консалтинговая группа Knight Frank, которой было поручено заниматься поиском покупателей собственности, отказалась сотрудничать с россиянином.