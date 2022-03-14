Китай выразил озабоченность тем, что США используют его для кибератак на другие страны

Китай выражает серьезную озабоченность в связи с тем, что США используют его в качестве "трамплина" для осуществления кибератак на другие страны. Как заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, США должны немедленно прекратить подобную вредоносную деятельность в киберпространстве.

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"КНР выражает серьезную озабоченность по поводу кибератак на другие страны со стороны США, которые использовали Китай в качестве "трамплина", - сказал он.

По его словам, "это еще раз доказывает, что Китай является мишенью для кибератак со стороны многих стран". Как указал дипломат, "в нынешней ситуации на Украине такие действия могут привести к введению в заблуждение мирового сообщества, а также к распространению ложной информации".

"Китай призывает правительство США придерживаться более ответственного подхода в киберпространстве, немедленно прекратить подобную злонамеренную сетевую активность", - резюмировал официальный представитель МИД КНР.

Как сообщило в пятницу агентство Синьхуа со ссылкой на Государственный чрезвычайный центр по мониторингу интернета КНР, с конца февраля интернет-пространство Китая подвергается непрерывным кибератакам из-за рубежа. Как указывалось в сообщении, иностранные хакеры взламывают компьютеры в Китае с целью последующих кибератак на Россию, Украину и Белоруссию, при этом 87% атак направлены против России.