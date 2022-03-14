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6 часов назад

Уровень инфляции в Швеции стал самым высоким почти за 30 лет

ТАССТАСС

Уровень инфляции в Швеции в феврале 2022 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года составил 4,5% и стал самым высоким почти за 30 лет - с декабря 1993 года. Большую роль в этом сыграло повышение цен на продовольствие, отмечается в опубликованном в понедельник пресс-релизе Центрального статистического бюро (ЦСБ).

Уровень инфляции в Швеции стал самым высоким почти за 30 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В январе 2022 года данный показатель составлял 3,9%.

"Цены на продовольствие выросли повсеместно в феврале. Хотя мы наблюдали некоторые тенденции к росту цен на продукты питания уже в январе, в феврале этого года последствия были совершенно другими", - прокомментировала инфляцию специалист ЦСБ по статистике цен Софи Эман.

По данным ЦСБ, рост уровня инфляции в первую очередь связан с повышением цен на овощи, фрукты и кофе. За последний год, в частности, стоимость помидоров, груши и капусты увеличилась на 29,4%, 24,8% и 24,7% соответственно, кофе - на 29,5%. Кроме того, свою роль сыграли и высокие цены на топливо и электроэнергию. Еще один фактор - увеличение стоимости одежды и мебели.

Аналитики крупнейшего банка Швеции Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) считают, что западные санкции против России приведут в этом году к повышению потребительских цен из-за "инфляционного шока" на 6,5%.

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