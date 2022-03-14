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43 минуты назад

Австралия и Нидерланды подали в суд на РФ с требованием компенсации по делу о рейсе MH17

ТАССТАССиещё 1

Австралия и Нидерланды подали в суд на Российскую Федерацию с требованием выплатить миллионы долларов в качестве компенсации по делу о катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines, в результате которой погибли 298 человек. Об этом в понедельник сообщила глава австралийского МИД Марис Пейн.

Австралия и Нидерланды подали в суд на РФ с требованием компенсации по делу о рейсе MH17
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Будем использовать все доступные средства для того, чтобы привлечь Россию к ответственности. Отказ Российской Федерации взять на себя ответственность за свое участие в крушении рейса MH17 неприемлем, и правительство Австралии не исключает никаких правовых возможностей в своем стремлении к справедливости", - указано в совместном заявлении главы МИД Австралии, премьер-министра страны Скотта Моррисона, его заместителя Барнаби Джойса и генерального прокурора Микелии Кэш.

В мире,Барнаби Джойс,Скотт Моррисон,
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