Подорожание бензина в США уже начинает сказываться на жителях страны. Один из недовольных американцев записал видео с обращением к президенту Джо Байдену, в котором обвинил лидера Белого дома в сложившейся ситуации. Соответствующую запись публикует Telegram-канал SHOT.
«Джо, я сегодня ничего не ел. Ты знаешь почему? Из-за бензина! У меня есть машина, но мои ноги на земле...», – обращается к своему президенту плачущий мужчина.
По данным канала, размещенный в соцсети ролик уже собрал 2,3 миллиона просмотров.