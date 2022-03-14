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46 минут назад

Американец на видео обвинил Байдена в подорожании бензина

Александр Кузьмин

Подорожание бензина в США уже начинает сказываться на жителях страны. Один из недовольных американцев записал видео с обращением к президенту Джо Байдену, в котором обвинил лидера Белого дома в сложившейся ситуации. Соответствующую запись публикует Telegram-канал SHOT.

«Джо, я сегодня ничего не ел. Ты знаешь почему? Из-за бензина! У меня есть машина, но мои ноги на земле...», – обращается к своему президенту плачущий мужчина.

По данным канала, размещенный в соцсети ролик уже собрал 2,3 миллиона просмотров.

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