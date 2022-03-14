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10 минут назад

Опубликовано видео массовых беспорядков на Корсике

Александр Кузьмин

Почти 40 человек пострадали в результате массовых беспорядков на Корсике, в которые переросли митинги в поддержку местного сепаратиста Ивана Колонна. Наиболее серьезные столкновения возникли в городе Бастия, расположенном на северо-востоке острова. Видео с места событий опубликовано в YouTube-канале TV9 INFO.

Многолюдные демонстрации начались после того, как стало известно о попытке нападения на отбывающего пожизненный срок в тюрьме Арля корсиканца Ивана Колонна за убийство префекта Корсики в 1998 году.

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