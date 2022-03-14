На Украине возникла угроза коллапса системы здравоохранения

Система здравоохранения Украины работает в крайне напряженных условиях, ее коллапс приведет к катастрофе, заявили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

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«Система охраны здоровья на Украине испытывает значительное напряжение, и ее коллапс стал бы катастрофой», – передает ТАСС текст совместного заявления организаций, призвавших «предпринять все усилия, чтобы этого не случилось».

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ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА отметили, что из-за боевых действий доступ к службам здравоохранения «существенно ограничен». Поставки кислорода и медицинских материалов, в том числе в родильные отделения, «опасно снижаются», в то время как потребность в них растет. Согласно приведенным в заявлении данным, с 24 февраля на Украине было зарегистрировано более 4,3 тыс. родов, и в течение ближайших трех месяцев ожидаются роды у 80 тыс. женщин.

Три организации призвали «немедленно прекратить атаки» на инфраструктуру здравоохранения. ВОЗ насчитала 31 подобный инцидент, вследствие которых погибли 12 человек и 34 получили ранения. В 24 случаях были повреждены или выведены из строя медицинские учреждения, в пяти случаях пострадали машины скорой помощи.

Ранее Минобороны России информировало, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров; в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.

В среду вечером в украинских СМИ появились кадры разрушений после якобы удара авиации по роддому и детской больнице в Мариуполе. Сообщалось о раненых женщинах и детях. Власти Мариуполя утверждали, что в «результате авиаудара» пострадали 17 рожениц и членов медперсонала.

Затем президент Украины Владимир Зеленский обвинил в авианалете Россию, назвав это зверством, и вновь призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной.

Напомним, 10 марта генсек ООН Антониу Гутерреш осудил «нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения». Генсек отметил, что мирные граждане платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения. Он призвал прекратить насилие. На комментарий генсека отреагировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «Так рождаются фейк-ньюс. В своем заявлении еще 7 марта мы предупреждали, что эта больница превращена радикалами в военный объект. Очень тревожно, что ООН распространяет эту информацию без проверки», – сказал российский дипломат. Глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу заявил, что российская сторона сообщала в Совбезе ООН о том, что роддом № 1 в Мариуполе использовался в качестве базы батальона «Азов», оттуда выгнали рожениц и персонал.