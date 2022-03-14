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4 часа назад

Австралия объявила о санкциях в отношении 33 российских бизнесменов

Газета.RuГазета.Ru

Правительство Австралии ввело санкции в отношении 33 физических лиц из России. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявлении главы МИД Австралии Марис Пейн. На сайте австралийского ведомства говорится, что санкции затронут "33 российских олигархов, видных бизнесменов и ближайших членов их семей". Санкции вводятся в отношении бизнесмена Романа Абрамовича, председателя правления "Ростеха" Сергея Чемезова, председателя ПАО "Транснефти" Николая Токарева, председателя совета директоров банка "Россия" Дмитрия Лебедева, председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, председателя ВЭБ. РФ Игоря Шувалова, гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева и ряда других лиц. 11 марта сообщалось, что Абрамовичу дали 81 день на то, чтобы продать "Челси". 10 марта было объявлено, что Великобритания внесла российского бизнесмена в санкционный список, активы предпринимателя в стране будут заморожены. При этом клуб получил лицензию, дающую право продолжать осуществлять связанную с футболом деятельность. В конце февраля Абрамович передал руководство клуба попечителям благотворительного фонда "Челси". 2 марта он объявил о том, что из-за санкций принял решение продать команду. Также россиянин заявил, что не намерен просить о возврате долга клуба в размере 1,51 млрд фунтов.

Австралия объявила о санкциях в отношении 33 российских бизнесменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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