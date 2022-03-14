Украинские боевики устроили диверсию на химкомбинате под Донецком

Отступающие украинские военные националистических батальонов устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве обороны России.

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«Тринадцатого марта отступающие боевики националистических батальонов осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области», — говорится в сообщении.

Кроме того, источник сообщил, что на предприятии произошел пожар, едкий токсичный дым которого продолжает распространяться на прилегающие населенные пункты. В ведомстве отметили, что тушение пожара невозможно в связи с продолжающимися боевыми действиями.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия может планировать химические атаки. Такое мнение он выразил на фоне сообщений об обнаруженных на территории Украины биолабораторий, которые получали финансирование от США.