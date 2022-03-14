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40 минут назад

Украинские боевики устроили диверсию на химкомбинате под Донецком

Елена Прошина

Отступающие украинские военные националистических батальонов устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве обороны России.

Украинские боевики устроили диверсию на химкомбинате под Донецком
Фото: ТАССТАСС

«Тринадцатого марта отступающие боевики националистических батальонов осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области», — говорится в сообщении.

Кроме того, источник сообщил, что на предприятии произошел пожар, едкий токсичный дым которого продолжает распространяться на прилегающие населенные пункты. В ведомстве отметили, что тушение пожара невозможно в связи с продолжающимися боевыми действиями.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия может планировать химические атаки. Такое мнение он выразил на фоне сообщений об обнаруженных на территории Украины биолабораторий, которые получали финансирование от США.

Столтенберг подчеркнул, что в связи с не прекращаемым потоком ложной информации от российских источников НАТО следует сохранять бдительность. Он отметил, что Россия может планировать операции с использованием химического оружия. Столтенберг подчеркнул, что подобные действия будут расцениваться как «военное преступление».

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