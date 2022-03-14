Экс-глава спецслужбы Израиля назвал срок окончания операции на Украине

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24 минуты назад

Когда закончится спецоперация, рассказал Кедми

Deita.ruDeita.ru

Политический и военный эксперт, бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми считает, что спецоперация России на Украине продится еще месяц-полтора, сообщает ИА DEITA.RU.

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Фото: Открытые источникиОткрытые источники

Как отметил Яков Кедми в эфире ITON TV, Россия разделяет проблему Украины и проблему НАТО и США. Основная из них – последняя, и она будет решаться независимо от проблемы украинской.

По его мнению, сама спецоперации на Украине, скорее всего, продлится еще месяц-полтора, если судить по нынешним силам и методам.

«Россия направила намного меньше сил, чем могла, намного меньше сил, чем боялись. Придя к выводу, что этими силами можно решить проблему. Может быть это займет больше времени. Но я не думаю, что они стояли с секундомером в руках и отвели определенное время на каждый этап, а если нет – тогда ужас», - считает Яков Кедми.

По его оценке, сейчас ситуация на Украине переходит в решающую стадию. На восточном побережье Днепра основная группировка украинских войск окружена. Начинается «зачистка» городов. Украинские войска из последних сил «по сусекам» собрали все, что наскребли, и бросили на черноморское побережье в сторону Одессы.

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Как обратил внимание Яков Кедми, ни на одном участке у российской армии не было неудачи. Завершится же спецоперация освобождением всей Украины. Потом же ее часть рано или поздно, так или иначе, присоединится к России. Прежде всего, Новороссия. А что останется, будет демилитаризовано, денацифицировано и абсолютно нейтрально. И, вероятно, без промышленности, так как ее никогда там не было и не будет. По мнению Кедми, это будет сельскохозяйственная, туристская, пасторальная Украина.

В мире,Армия,Яков Кедми,НАТО,
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