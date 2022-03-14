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1 час назад

«Начало конца»: В Германии предрекли крах Евросоюзу из-за России

Елена Прошина

Введенные Европейским союзом санкции против России — «начало конца» для всей Европы. К такому выводу пришли эксперты немецкого журнала Spiegel по итогам состоявшегося саммита стран европейских стран, сообщает 5-tv.ru.

«Начало конца»: В Германии предрекли крах Евросоюзу из-за России
Фото: ReutersReuters

В статье издания подчеркивается, что чем дольше длится военный конфликт между Россией и Украиной, тем больший урон санкции против РФ наносят самому Евросоюзу и тем сильнее раскол на европейском фронте.

Кроме того, обозреватель газеты Die Welt Хенрик Бродер заподозрил, что некоторые европейские политики пытаются заработать на ситуации вокруг Украины и монетизировать произошедшую там трагедию. Эксперт выразил возмущение, что при этом они призывают своих граждан «затянуть пояса».

Недавно в Евросоюзе признали, что более не располагают средствами финансового давления на Россию. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что у союзников больше нет финансовых санкций, которые они могли бы наложить на Москву. По его словам, Европа зависима от импорта российских газа и нефти, поэтому не способна полностью отказаться от их поставок.

Ранее сообщалось, что западные страны заморозили почти половину золотовалютных резервов России, стоимость которых оценивается в 300 миллиардов долларов.

Германия не нашла способ отказаться от российской нефти

В мире,Санкции,Саммит,Жозеп Боррель,ЕС,
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