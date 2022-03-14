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42 минуты назад

Зеленский назвал цель переговоров с Россией

Lenta.ruLenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский назвал цель переговоров с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский назвал цель переговоров с Россией
Фото: ТАССТАСС

Зеленский заявил, что целью Киева является получить действенные гарантии.

«Не как в Будапеште, не как в нашем небе. А такие, чтобы украинцы могли сказать — вот это работает, вот это гарантии», — объяснил президент.

Он также отметил, что в сложной переговорной работе Украина рассчитывает получить результат, необходимый для нее, мира и безопасности.

По словам Зеленского, задача украинской делегации на переговорах с Москвой является добиться его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

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В мире,Политика,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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