Украинский депутат назвал видео Зеленского из госпиталя фейком

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что опубликованное Киевом видео с президентом страны Владимиром Зеленским, посещающим госпиталь с ранеными, является фейком. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на его Telegram-канал.

Фото: ТАСС ТАСС

На опубликованном Киевом видео Зеленского сопровождает некая женщина. Депутат уверен, что ее уже давно нет в живых. По его словам, в офисе главы украинского государства так спешили доказать, что Зеленский все еще находится в Киеве, что «выдали откровенную лажу».

«Вышло видео, где Зеля (Зеленский — Ред.) якобы сегодня посещает госпиталь с ранеными, но, самое главное, с ним рядом врач, которая уже погибла!» — подчеркнул Кива.

Он пояснил, что на кадрах появляется врач Инна Дерусова, чью смерть подтвердили ее родственники и знакомые еще 26 февраля.

В Telegram-канале «Война с фейками» также указали, что Зеленский покинул столицу Украины, а все опубликованные видео были записаны заранее.

«Очевидно, украинские пиарщики <…> перешли к «плану Б» — публикации «консервов» — то есть, ранее записанных про запас видео. Однако создатели смонтированного ролика не учли такое обстоятельство, как гибель одного из участников видео — медика Инны Дерусовой», — написали в канале.