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43 минуты назад

Украинский депутат назвал видео Зеленского из госпиталя фейком

Елена Прошина

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что опубликованное Киевом видео с президентом страны Владимиром Зеленским, посещающим госпиталь с ранеными, является фейком. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на его Telegram-канал.

Украинский депутат назвал видео Зеленского из госпиталя фейком
Фото: ТАССТАСС

На опубликованном Киевом видео Зеленского сопровождает некая женщина. Депутат уверен, что ее уже давно нет в живых. По его словам, в офисе главы украинского государства так спешили доказать, что Зеленский все еще находится в Киеве, что «выдали откровенную лажу».

«Вышло видео, где Зеля (Зеленский — Ред.) якобы сегодня посещает госпиталь с ранеными, но, самое главное, с ним рядом врач, которая уже погибла!» — подчеркнул Кива.

Он пояснил, что на кадрах появляется врач Инна Дерусова, чью смерть подтвердили ее родственники и знакомые еще 26 февраля.

В Telegram-канале «Война с фейками» также указали, что Зеленский покинул столицу Украины, а все опубликованные видео были записаны заранее.

«Очевидно, украинские пиарщики <…> перешли к «плану Б» — публикации «консервов» — то есть, ранее записанных про запас видео. Однако создатели смонтированного ролика не учли такое обстоятельство, как гибель одного из участников видео — медика Инны Дерусовой», — написали в канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его семья не покидала страну с момента ввода на территорию Украины российских войск по решению президента РФ Владимира Путина.

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