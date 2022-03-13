Обама заразился COVID-19

Экс-президент США Барак Обама сдал положительный тест на коронавирус. Об этом он написал в своем Twitter. При этом бывший глава Белого дома указал, что у его жены Мишель Обамы тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

"Пару дней у меня першит в горле, но в остальном я чувствую себя хорошо", — сообщил он.

Политик также отметил, что он и его супруга благодарны за вакцинацию и бустерную прививку. Обама добавил, что его положительный тест является напоминанием о том, что необходимо сделать прививку против коронавирусной инфекции, если это еще не было сделано.