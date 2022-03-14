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31 минуту назад

В ООН предупредили о росте цен на продовольствие до 22%

Ura.RuUra.Ruиещё 1

Мировые цены на продовольственные товары могут повысится на 8-22% в связи с ситуацией на Украине. О таком прогнозе сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.

В ООН предсказали масштабный рост цен на продовольствие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мировые цены на продовольствие могут вырасти на 8—22% от их и так высокого уровня из-за конфликта на Украине», — пишет «Коммерантъ» со ссылкой на ФАО.

«В первую очередь это ощутят на себе примерно 50% стран, получающих из России и Украины более 30% зерна», — сообщает генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй в статье «Новые сценарии обеспечения глобальной продовольственной безопасности в условиях конфликта между Россией и Украиной».

Ранее в британской газете The Guardian появилась информация о том, что ряду стран может грозить голод из-за возможного прекращения поставок пшеницы из России и Украины. Отмечается, что данный фактор ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность.

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