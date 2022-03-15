Арестован племянник Назарбаева

Суд Нур-Султана на два месяца арестовал Кайрата Сатыбалдыулы — племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Сатыбалдыулы подозревается в злоупотреблении должностных полномочий и хищениях средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Задержанного ранее поместили в изолятор временного содержания. В Антикоррупционной службе также проверят причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства. В интересах следствия информация по делу не разглашается.

Кайрат Сатыбалдыулы родился в 1970 году. Он занимал должности в Комитете национальной безопасности, правящей партии "Нур Отан", занимался бизнесом. Ранее стало известно, что Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана утвердил сложение депутатских полномочий с Даригой Назарбаевой — дочери первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В начале января в Казахстане прошли массовые протесты, граждане выражали недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. Власти страны ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.