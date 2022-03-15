В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
1 час назад

Суд Казахстана на два месяца арестовал племянника Назарбаева

Газета.RuГазета.Ruиещё 18

Суд Нур-Султана на два месяца арестовал Кайрата Сатыбалдыулы — племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает РИА "Новости".

Арестован племянник Назарбаева
Фото: nb.kznb.kz

Сатыбалдыулы подозревается в злоупотреблении должностных полномочий и хищениях средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Задержанного ранее поместили в изолятор временного содержания. В Антикоррупционной службе также проверят причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства. В интересах следствия информация по делу не разглашается.

Кайрат Сатыбалдыулы родился в 1970 году. Он занимал должности в Комитете национальной безопасности, правящей партии "Нур Отан", занимался бизнесом. Ранее стало известно, что Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана утвердил сложение депутатских полномочий с Даригой Назарбаевой — дочери первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В начале января в Казахстане прошли массовые протесты, граждане выражали недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. Власти страны ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Последние новости
В мире,Массовые беспорядки,Нурсултан Назарбаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители