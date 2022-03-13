Турция поставила точку в вопросе антироссийских санкций

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29 минут назад

Турция не будет присоединяться к санкциям Запада против России

Елена Прошина

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в воскресенье, 13 марта, рассказал о текущей мировой повестке. В частности, он заявил, что Анкара не присоединится к санкциям против России, так как «ограничительные меры не решат проблему». Об этом пишет РИА «Новости».

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наша позиция открыта и ясна: санкции не решат проблемы», - отметил глава турецкого МИД.

Кроме того, видный турецкий дипломат уточнил, что отмечается постепенное сближение между Москвой и Киевом по ключевым вопросам.

«По некоторым вопросам есть сближение, о чем и говорил российский лидер [Владимир] Путин. Мы это тоже замечаем. Но прежде всего необходимо добиться прекращения огня», - считает он.

Также он сообщил, что попросил главу российского МИД Сергея Лаврова о помощи по вопросу эвакуации турецких граждан из Мариуполя.

«В ходе наших переговоров я попросил Лаврова об этой поддержке», - сказал Мевлют Чавушоглу.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил ранее, что его страна старается решать все вопросы дипломатическим путем. Поэтому не планирует вводить санкции против России.

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В мире,Мевлют Чавушоглу,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,МИД Турции,
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