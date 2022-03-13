Грузинская художница создает реалистичные фигуры в микро-формате. Видео

Жительница Тбилиси Марьям Чичиашвили создает миниатюрные фигуры из подручных материалов, а также специальной глины для лепки. Ruptly пообщались с художницей в субботу.

По словам Марьям, лепка стала для нее не только хобби, но и спасением от тоски, когда женщина переживала тяжелый период в связи со скоропостижной смертью матери.

"Я просто захотела все эти эмоции - любовь и тоску по матери - как-то выразить. В то время я работала главным кондитером и жила в Англии. Единственное, что было у меня под рукой - сахарная масса и тесто. Поэтому я начала делать маленькие домики именно из сахарной массы", - вспомнила Марьям.

Художница добавила, что друзья оценили ее работы и предложили использовать глину для лепки. Так женщина начала осваивать этот, а также пробовать другие подручные материалы.

Марьям отметила, что у нее не все получалось с первого раза. По началу ей было сложно освоить работу с металлом, но, по мнению женщины, трудности лишь помогают в обучении.