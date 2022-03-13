Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил последние данные о ходе специальной военной операции на Украине.

По словам генерала, подразделения российских Вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров. В ходе наступательных действий они установили контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.

Конашенков рассказал, что в Никольском боевики запрещенного в РФ националистического батальона "Айдар" оборудовали огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря. Там националисты держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов.

"При освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.