Киев поделился подробностями переговоров с Москвой

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович поделился подробностями переговоров Киева и Москвы, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

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По словам Арестовича, на переговорах, которые прошли в воскресенье, 13 марта, особенно обсуждалась ситуация вокруг Мариуполя. Он подчеркнул, что на Украине достаточно войск, чтобы не допустить падения города.