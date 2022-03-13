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36 минут назад

В Китае предупредили США из-за ситуации на Украине

Елена Прошина

Политика Вашингтона в отношении Киева является отражением преследуемых США «эгоистичных геополитических целей», при этом американские власти должны помнить, что «играющий с огнем обязательно обожжется», пишет в газете Global Times китайский обозреватель Синь Пин.

В Китае предупредили США из-за ситуации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в 2014 году экс-госсекретарь США Генри Киссинджер писал, что Украина должна стать мостом между Востоком и Западом, а не «форпостом противостоящих друг другу сторон». А «архитектор американской стратегии сдерживания СССР» Джордж Кеннан, в свою очередь, еще в 1998 году выражал свое недовольство расширением НАТО, назвав это «началом новой холодной войны» и предсказав, что Россия «со временем будут реагировать на это все более негативно».

«Возглавляемая США НАТО проигнорировала эту рекомендацию, продолжив продвижение на восток в сторону России. Таким образом, была подготовлена почва для украинского кризиса, готового взорваться в любой момент», — пишет издание.

Как напоминает журналист, Москва недвусмысленно предложила США и НАТО остановить дальнейшую экспансию и размещение наступательных вооружений в соседних с ней странах, однако США проигнорировали эти серьезные озабоченности.

На всем протяжении текущего кризиса Украина является инструментом США по сдерживанию России, при этом она не должна рассчитывать на то, что Вашингтон и Североатлантический альянс искренне предоставят ей серьезные гарантии безопасности.

В мире,Джордж Кеннан,Генри Киссинджер,НАТО,
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