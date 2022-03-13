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58 минут назад

В США признали конец эры своего «однополярного доминирования»

Елена Прошина

Эра «однополярного доминирования» США закончилась, поэтому страна нуждается в «трезвой, ориентированной на национальные интересы» внешней политике, пишет Джош Хаммер в статье журнала The American Spectator.

В США признали конец эры своего «однополярного доминирования»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, распад СССР в 1991 году ознаменовали собой приход однополярного мира и "неоспоримого американского экономического, дипломатического, военного и геополитического превосходства» в мире. Однако с возвращением соперничества великих держав эта однополярная эра во всех смыслах подошла к концу.

По данным издания, первые признаки крушения однополярного мира появились на руинах «бесславных войн за "морализаторские" потуги США по смене иностранных режимов".

Явные неудачи войн за смену режимов стоили США «огромной крови и гигантских денег". Однако, по мнению автора материала, более важным, возможно, был скрытый в них исторический символизм: "Америка не всемогуща".

«Этот трезвый вывод только усиливается, если принять во внимание все внутренние беды, с которыми сталкивается наше изможденное население: самая высокая за последние десятилетия инфляция, стремительный рост внебрачной рождаемости, "дырявая" южная граница, растущий уровень убийств и насильственных преступлений, а также метастазы откровенно расистской "критической расовой теории" и вызывающие глубокие разногласия принципы нынешней "гендерной идеологии"», — считает Хаммер.

«"Государственная мудрость" США должна быть направлена на создание регионального альянса для сдерживания Китая. При этом, после завершения российской специальной операции на Украине "вполне разумной будет попытка наладить долгосрочные отношения с Россией"», - заключил автор статьи.

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