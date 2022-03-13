В США признали конец эры своего «однополярного доминирования»

Эра «однополярного доминирования» США закончилась, поэтому страна нуждается в «трезвой, ориентированной на национальные интересы» внешней политике, пишет Джош Хаммер в статье журнала The American Spectator.

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По его словам, распад СССР в 1991 году ознаменовали собой приход однополярного мира и "неоспоримого американского экономического, дипломатического, военного и геополитического превосходства» в мире. Однако с возвращением соперничества великих держав эта однополярная эра во всех смыслах подошла к концу.

По данным издания, первые признаки крушения однополярного мира появились на руинах «бесславных войн за "морализаторские" потуги США по смене иностранных режимов".

Явные неудачи войн за смену режимов стоили США «огромной крови и гигантских денег". Однако, по мнению автора материала, более важным, возможно, был скрытый в них исторический символизм: "Америка не всемогуща".

«Этот трезвый вывод только усиливается, если принять во внимание все внутренние беды, с которыми сталкивается наше изможденное население: самая высокая за последние десятилетия инфляция, стремительный рост внебрачной рождаемости, "дырявая" южная граница, растущий уровень убийств и насильственных преступлений, а также метастазы откровенно расистской "критической расовой теории" и вызывающие глубокие разногласия принципы нынешней "гендерной идеологии"», — считает Хаммер.