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1 час назад

Несколько ракет упали вблизи консульства США в Ираке

ТК «Звезда»ТК «Звезда»иещё 1

Несколько ракет упали в районе генконсульства США на севере Ирака
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

В столице иракского Курдистана, городе Эрбиль, прогремели сильные взрывы. Их источником стал ракетный обстрел района расположения консульства США. Об этом сообщило Национальное иракское информационное агентство.

По последним данным, в городе прогремело не менее трех взрывов. До сих пор звучат сирены тревоги. Работу приостановил международный аэропорт столицы Курдского автономного района Ирака.

При этом, как уточнил губернатор Эрбиля Омед Хошнав, в результате обстрела в городе никто не пострадал. Сейчас местные власти расследуют произошедшее.

Посольство США в Багдаде также усилило свою охрану и полностью закрыло территорию дипмиссии.

В июле прошлого года здание посольства США в Ираке подверглось обстрелу ракетами. В дипмиссии сработали системы противовоздушной обороны, после чего завыли сирены.

В мире,Взрывы и катастрофы,
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