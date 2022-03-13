Несколько ракет упали в районе генконсульства США на севере Ирака

В столице иракского Курдистана, городе Эрбиль, прогремели сильные взрывы. Их источником стал ракетный обстрел района расположения консульства США. Об этом сообщило Национальное иракское информационное агентство.

По последним данным, в городе прогремело не менее трех взрывов. До сих пор звучат сирены тревоги. Работу приостановил международный аэропорт столицы Курдского автономного района Ирака.

При этом, как уточнил губернатор Эрбиля Омед Хошнав, в результате обстрела в городе никто не пострадал. Сейчас местные власти расследуют произошедшее.

Посольство США в Багдаде также усилило свою охрану и полностью закрыло территорию дипмиссии.