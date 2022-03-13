Вучич высказался о СМИ РФ в связи с ситуацией на Украине

«У нас люди смотрят все СМИ, есть украинские телеканалы, российские, английские, американские, французские, немецкие, китайские. Мы – единственная страна, где все могут смотреть всё», — сказал глава государства.

«Была жестокая кампания против русских во всех западных СМИ задолго до начала войны. Русские скрывали свои "карты" и не успевали в первые три дня, если могу так сказать, были в шоке от реакции Запада, единства Запада и степени и силы санкций, это ужасно их задело», — сказал президент.

«Но уже на четвертый-пятый день, насколько я могу судить по российскому руководству, знаю их реакции, пришли в себя. И сейчас российские СМИ сильнее в своей медийной деятельности и пропаганде, чем все остальные, которые работают 24 на 7. Они резко вошли во все это, но за четыре-пять дней… сейчас "Россия 24", "РТР-Планета", Первый канал – это постоянное освещение событий», — отметил сербский лидер.