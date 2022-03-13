Вучич высказался о СМИ РФ в связи с ситуацией на Украине

СМИ России стали сильнее и активнее западных в освещении спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича.
«У нас люди смотрят все СМИ, есть украинские телеканалы, российские, английские, американские, французские, немецкие, китайские. Мы – единственная страна, где все могут смотреть всё», — сказал глава государства.
По словам Вучича, он старается ночью смотреть все доступные телеканалы, включая китайское вещание на английском языке.
«Была жестокая кампания против русских во всех западных СМИ задолго до начала войны. Русские скрывали свои "карты" и не успевали в первые три дня, если могу так сказать, были в шоке от реакции Запада, единства Запада и степени и силы санкций, это ужасно их задело», — сказал президент.
«Но уже на четвертый-пятый день, насколько я могу судить по российскому руководству, знаю их реакции, пришли в себя. И сейчас российские СМИ сильнее в своей медийной деятельности и пропаганде, чем все остальные, которые работают 24 на 7. Они резко вошли во все это, но за четыре-пять дней… сейчас "Россия 24", "РТР-Планета", Первый канал – это постоянное освещение событий», — отметил сербский лидер.
Вичич также добавил, что перерыв в вещании RT в Сербии был вызван проблемами с получением сигнала от спутников, в настоящее время ситуация разрешилась.