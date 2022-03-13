На Украине раскрыли имеющиеся запасы газа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл, что запасы газа, имеющиеся на сегодняшний день у страны, составляют 9,5 миллиарда кубометров. Также, по его словам, его добыча продолжается на всех национальных объектах, за исключением тех, которые находятся в зоне боевых действий, сообщает РИА Новости .

«Запасы газа сейчас на уровне около 9,5 миллиарда кубометров. Продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши. "Укргаздобыча" продолжает добычу газа на всех объектах, кроме тех, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения, там, где идут боевые действия», — заявил премьер.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что огорчен продолжающимся повышением цен на газ. По его словам, из-за того, что его стоимость постоянно растет, он охотно готов покупать у России газ по ранее не устраивающей его цене в 400 долларов, которая была предложена президентом РФ Владимиром Путиным.