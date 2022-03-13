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24 минуты назад

Вучич рассказал о желаемом газовом контракте с Россией

Елена Прошина

Сербский президент Александр Вучич сообщил, что охотно согласится на цену газа в 400 долларов за 1 тысячу кубометров в России, после завершения нынешнего контракта, срок которого истекает в июне 2022 года. Такое заявление главы государства прозвучало в эфире TV Pink.

Вучич рассказал о желаемом газовом контракте с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда я был на переговорах с Путиным, не хотел соглашаться на 400 долларов за тысячу кубометров. Сейчас бы я подписал такую цену двумя руками», — сказал глава государства.

Сегодня Сербия получает газ по договору с компанией «Газпромом» до 31 мая от ноября 2021 года по 270 долларов за тысячу кубометров, по 6 миллионов кубометров в сутки. Власти Сербии заявили, что следующий контракт с Россией планируют подписать на 10 лет.

Генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что цены на газ в стране не будут повышаться, чтобы сохранить уровень жизни граждан и экономики в целом.

Страны Евросоюза не имеют альтернативного источника энергии, который может заменить газ из России, сообщила глава энергетического концерна Engie Франции Катрин Макгрегор.

По её словам, в случае отмены поставок российского газа Евросоюз переживет «ценовой шок», который скажется как на простых жителях, так и на крупных производствах. Ограниченных ресурсов этого топлива недостаточно для того, чтобы заменить весь газ из России.

В мире,Душан Баятович,Александр Вучич,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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