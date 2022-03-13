Украина отозвала своих миротворцев из миссий ООН

Украинцы, проходящие службу на Кипре в составе миротворческого контингента ООН, в самое ближайшее время вернутся домой, заявил официальный представитель Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре Алим Сиддик., пишет РИА Новости со ссылкой на Кипрское информационное агентство.

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Он уточнил, что пятеро миротворцев из Украины, которые относятся к кипрской миссии, скоро будут заменены. Решение было принято после запроса Киева на отзыв своих военнослужащих со всех миссий.

Издание пишет, что украинцы-миротворцы служат на пяти территориях. Так, 308 граждан Украины проходят службу в буферной зоне Кипра, Мали, непризнанном Косово, Южном Судане, а также в спорном районе Абьей. В это число входят 250 солдат, 36 штабных офицеров и экспертов, а также 22 полицейских.

3 марта Верховная Рада Украины призвала ООН и другие международные организации ввести в страну миротворческий контингент для прекращения российской специальной операции.