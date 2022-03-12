Сербия сократит число авиарейсов в Россию из-за давления Запада

"Нас обвиняют, что мы зарабатываем на украинской крови, а у нас вместо одного рейса - два. <...> Хорошо, вернем на старый уровень, у нас будет один рейс в день, чтобы никто нам не мог сказать, что мы что-то зарабатываем [на Украинском кризисе], проблема стоит €30 тыс. Это решение примем, сейчас люди купили билеты на 5-6 дней вперед, а потом не будет второго рейса, хорошо", - заявил президент.