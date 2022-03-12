Сербия сократит число авиарейсов в Россию из-за давления Запада, решение будет принято через несколько дней. Об этом заявил президент страны Александар Вучич в эфире телеканала TV Pink в субботу.
"Нас обвиняют, что мы зарабатываем на украинской крови, а у нас вместо одного рейса - два. <...> Хорошо, вернем на старый уровень, у нас будет один рейс в день, чтобы никто нам не мог сказать, что мы что-то зарабатываем [на Украинском кризисе], проблема стоит €30 тыс. Это решение примем, сейчас люди купили билеты на 5-6 дней вперед, а потом не будет второго рейса, хорошо", - заявил президент.
При этом он напомнил, что число рейсов в Россию из Турции в 30 раз больше, чем из Сербии, однако к ним претензий не предъявляют. По его словам, ряд арабский стран осуществляет в 15-20 раз больше рейсов в РФ, однако Запад покупает у них нефть, поэтому не имеет к ним претензий.
Ранее президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России. Вучич также заявил, что Сербия временно прекращает учения армии и полиции со всеми иностранными партнерами. Он отметил, что Сербия считает и Россию, и Украину братскими странами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы и готова оказывать гуманитарную помощь Украине.