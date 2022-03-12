ЕС пообещал не вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем

Евросоюз не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем, нанося вред экономике России для остановки конфликта. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, передает РИА «Новости».
«Конечно, мы не будем вмешиваться в ситуацию военным путем. Мы не хотим, чтобы война распространялась, но мы должны их поддерживать (Киев — прим. ред.). Мы должны нанести ущерб их (России — прим. ред.) экономике, чтобы они не могли продолжать войну», — сказал Боррель.
В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам отметил, что «все пытаются найти сложный баланс» и при этом поддержать Украину.
«Мы пытаемся предотвратить большую войну. Никто не должен оправдываться перед Путиным. Потому что он может расширить свою военную деятельность. Это может быть против одной страны НАТО или против другой. Есть серьезные опасения. Путин будет продолжать атаковать, и нам нужно ограничить атаки», — заявил Боррель.
Накануне сообщалось, что страны Евросоюза предложили выделить €500 млн дополнительной помощи Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.