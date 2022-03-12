ЕС пообещал не вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем

«Мы пытаемся предотвратить большую войну. Никто не должен оправдываться перед Путиным. Потому что он может расширить свою военную деятельность. Это может быть против одной страны НАТО или против другой. Есть серьезные опасения. Путин будет продолжать атаковать, и нам нужно ограничить атаки», — заявил Боррель.