Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции, рассказал иностранным журналистам о ситуации в стране, процессе мирного урегулирования, требованиях Киева по отношению к партнерам и России. Об этом пишет РИА «Новости».
В частности, он сообщил, готов к мирным переговорам с Россией. По его мнению, оптимальным местом для проведения переговоров с Москвой является Израиль.
«Говорили с [премьер-министром Израиля Нафтали] Беннетом, и я говорил, что сегодня не правильно [проведение] встреч в РФ, Белоруссии. Я не говорю о технических встречах, я о встречах лидеров. Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей, и Иерусалим? Я считаю, да. И я ему это сказал», - заявил Зеленский.
Он пояснил, что Украина не желает воевать, готова к диалогу. Но Киеву нужны твердые гарантии безопасности как от России, так и от лидеров западных стран.
А пока таких гарантий нет, Украине необходимо защищать свою территорию, для этого стране, по мнению Зеленского, срочно необходимы поставки противоракетных систем. Киев готов щедро заплатить за них, пишет ТАСС.
«Мы готовы это купить, мы готовы взять кредиты, мы готовы вытянуть последние деньги из нашего бюджета и отдать сразу», - признался президент Украины.
ТАСС сообщает, что ранее в субботу президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Франции Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию на Украине.
Владимир Путин призвал лидеров европейских держав повлиять на действия властей Украины против мирного населения страны. Он рассказал своим собеседникам о реальном положении дел, о «многочисленных фактах грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права».