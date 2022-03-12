Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

«Говорили с [премьер-министром Израиля Нафтали] Беннетом, и я говорил, что сегодня не правильно [проведение] встреч в РФ, Белоруссии. Я не говорю о технических встречах, я о встречах лидеров. Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей, и Иерусалим? Я считаю, да. И я ему это сказал», - заявил Зеленский.