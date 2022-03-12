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1 час назад

Украина объявит в розыск депутата Рады Киву

Елена Прошина

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявит в международный розыск депутата Рады Илью Киву. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украина объявит в розыск депутата Рады Киву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Ильи Кивы в международный розыск, который в скором времени будет направлен иностранным коллегам», - говорится в сообщении госбюро.

Ранее генпрокурор Украины выдвинула обвинение в адрес Кивы. Она заявила, что обвиняет депутата в государственной измене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием.

В ответ парламентарий заявил, что ему было известно о грядущем преследовании еще 29 января, поэтому он вылетел из Украины в Испанию, а оттуда в Москву.

Ранее сообщалось, что в Киеве прошел всеукраинский конгресс, участники которого заявили о создании нового государства - «Республики Украина».

В мире,Илья Кива,
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