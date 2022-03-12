Украина объявит в розыск депутата Рады Киву

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявит в международный розыск депутата Рады Илью Киву. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Ильи Кивы в международный розыск, который в скором времени будет направлен иностранным коллегам», - говорится в сообщении госбюро.

Ранее генпрокурор Украины выдвинула обвинение в адрес Кивы. Она заявила, что обвиняет депутата в государственной измене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием.

В ответ парламентарий заявил, что ему было известно о грядущем преследовании еще 29 января, поэтому он вылетел из Украины в Испанию, а оттуда в Москву.