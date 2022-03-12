Китай предоставил Украине первую партию гуманитарной помощи

Посольство КНР в Киеве заявило, что Украина 11 марта получила первую партию экстренной гуманитарной помощи из Китая. Об этом пишет «Интерфакс».
Дипломаты рассказали, что в помощь вошли разнообразные предметы первой необходимости, в которых чрезвычайно нуждается в настоящее время украинский народ.
В посольстве уточнили, что КНР продолжит поставки гуманитарной помощи ни Украину.
Китайское общество Красного Креста, сообщает ТАСС, отправит на Украину гуманитарную помощь на сумму порядка 787 тыс. долларов (5 млн юаней). В нее войдут продукты питания, предметы первой необходимости и другие вещи.