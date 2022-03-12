Китай предоставил Украине первую партию гуманитарной помощи

Посольство КНР в Киеве заявило, что Украина 11 марта получила первую партию экстренной гуманитарной помощи из Китая. Об этом пишет «Интерфакс».

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Дипломаты рассказали, что в помощь вошли разнообразные предметы первой необходимости, в которых чрезвычайно нуждается в настоящее время украинский народ.

В посольстве уточнили, что КНР продолжит поставки гуманитарной помощи ни Украину.