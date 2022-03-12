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25 минут назад

В офисе Зеленского рассказали о его местонахождении

Газета.RuГазета.Ru

Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что украинский лидер находится на рабочем месте в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Привет, мы с Банковой, президент работает, офис президента тоже, все на рабочем месте», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что страна потеряла $2 млрд золотовалютных резервов с начала военной операции. Изначально, по его словам, резервы находились на уровне $29,5 млрд.

Зеленский назвал местоположение своей семьи

До этого сообщалось, что власти Украины совместно с западными партнерами разрабатывают механизм, который позволит Киеву забрать арестованные резервы Банка России на восстановление страны.

В конце февраля Вашингтон и его союзники решили распространить антироссийские санкции на весь валютный резервов Центрального банка России — 630 млрд долларов.

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